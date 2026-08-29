Il futuro di Franck Kessié è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista ivoriano, svincolato, non ha ancora trovato l'accordo totale con la Juventus. Il classe 1996 piace anche alla Roma, che prima di poter provare ad affondare deve però cedere Neil El Aynaoui. Come riporta Il Messaggero, il centrocampista marocchino è sul mercato ma per ora si sono affacciate in prestito solamente Crystal Palace e club tedeschi. In caso di cessione a titolo definitivo di El Aynaoui, il club giallorosso potrebbe decidere di fiondarsi su Kessié. L'operazione comunque non sarebbe semplice tra stipendio, premio alla firma e commissioni agli agenti. Gli stessi 'ostacoli', per così dire, che sta trovando anche la Juventus. Secondo Il Corriere della Sera l'affare Kessié sarebbe proibitivo proprio per i costi.