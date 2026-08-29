Leonardo Balerdi si appresta a diventare il quinto colpo del calciomercato estivo della Roma. Il difensore argentino con passaporto italiano è atteso probabilmente già in giornata dall'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze. Un'operazione tra i 15 e i 20 milioni totali, con un contratto pronto fino al 2031 per il classe 1999. Un'operazione portata a termine in poco più di 48 ore e condotta sottotraccia dalla società capitolina. E pensare che la sua storia con i colori giallorossi poteva iniziare già un paio d'anni fa. In particolare, come ricordato da Il Messaggero, già nel 2025 l'allora ds Ghisolfi lo aveva cercato, mentre la scorsa estate era stata una richiesta di Gasperini. Dodici mesi fa, però, la valutazione del Marsiglia era molto più elevata, mentre oggi complice la necessità di cedere dei francesi l'operazione è andata in porto. Condotta dal ds D'Amico, che lo aveva messo nel mirino proprio con Gasp ai tempi dell'Atalanta nell'estate 2024 dopo averlo affrontato in semifinale di Europa League, stando a quanto riportato da La Repubblica. Anche allora, però, la valutazione dell'OM era considerata troppo alta. Con il Marsiglia D'Amico in questi giorni aveva trattato il difensore Aguerd, ma il marocchino non si sarebbe trasferito in prestito: così è tornata di moda l'operazione Balerdi. Oggi il 27enne si appresta a vestire la maglia della Roma, andando ad arricchire la colonia albiceleste a Trigoria che vede protagonisti Dybala, Soulé, Castro e Molina.