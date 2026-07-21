Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Ho dei dubbi sulla valutazione del cartellino di Summerville, ma ormai il mercato ha preso una piega difficile da comprendere. Ma se Gasperini lo vuole va accontentato fino in fondo. È giusto che lui scelga i profili. Viene da un campionato dal quale si prendono delle toppe, chi arriva dalla Premier League ha una marcia in più”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma ha fatto tutto il possibile per portare Summerville a Trigoria. Manca l’ultimo sì del West Ham. L’ultimo rilancio tocca i 49 milioni, bonus compresi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Non faccio le capriole per Summerville, è un giocatore di seconda fascia. Sono tanti 50 milioni e non vorrei che poi si porti dietro questo peso della cifra. Con quei soldi si può ambire a qualcosa di meglio”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Summerville è un Saelemaekers leggermente più forte. Esagerati i 50 milioni spesi che la Roma sta spendendo. È un giocatore di seconda fascia che costa di più perché arriva dalla Premier League".