‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Stasera spero che ci sia un turnover ragionato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "L' UEFA ha scelto Tirana per la finale perché questa Conference League è nata soprattutto con l'idea di portare il calcio europeo in Paesi che in genere non hanno la possibilità di andare in Champions o in Europa League. Poi ora si ritrovano due città grandi con tifoserie numerose e allora ecco i disagi per molti".