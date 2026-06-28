Mason Greenwood resta il primo obiettivo della Roma. Il Marsiglia vorrebbe cedere l'inglese entro martedì per esigenze di bilancio e perché in mezzo c'è pure il competitor Fenerbahce. Il club giallorosso può vantare un accordo col giocatore e nelle prossime ore presenterà un'offerta di circa 40 milioni più bonus. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. D'Amico continua a lavorare su più fronti. I rinnovi di Dybala e Celik sono ormai a un passo (qualche giorno di attesa in più per Pellegrini). Monitorati il centrocampista Bergvall e l'esterno d'attacco Tel del Tottenham, oltre al jolly del Brighton O'Riley. Se Ruggeri dell'Atletico Madrid resta una possibilità concreta, non è da escludere l'opzione Freuler, svincolato dal Bologna.