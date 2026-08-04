Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Read? La Roma dovrebbe andare su Dodo invece di investire su un calciatore di prospettiva di 20 anni. Quest’anno i giallorossi devono cercare certezze e sarebbe meglio andare su un usato sicuro. Prima di investire 30 milioni su un calciatore che già conosce la Serie A".

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma negli ultimi anni al suo interno sta perdendo un po’ di romanismo. Penso all’allontanamento di Claudio Ranieri, e ovviamente al mancato arrivo in giallorosso di Francesco Totti. Lì la situazione è senza novità da tempo”.