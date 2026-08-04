La Roma fa sul serio per Nusa. È lui il sogno di mercato della Roma e il primo sulla lista dei giallorossi. Secondo quanto riportato da Sportitalia oggi ci saranno nuovi contatti col Lipsia, forse quelli decisivi. Il club tedesco continua a chiedere 60 milioni di euro e non intende abbassare le richieste. Il giocatore ha aperto al trasferimento, su di lui c'è anche il Newcastle che però non giocherà la Champions League il prossimo anno. Nusa è sul taccuino da diverso tempo e ora la Roma tenta l'affondo decisivo per accontentare Gasperini. L'alternativa è Fofana del Lione, i giallorossi hanno avuto rassicurazioni sulle condizioni fisiche e in caso di fumata nera per il norvegese vireranno su di lui. Sullo sfondo anche Tel ma le chance al momento sono minime. Il messaggio del tecnico dopo l'amichevole contro il Cardiff è arrivato forte e chiaro e D'Amico è al lavoro per rinforzare la rosa.