Quarto giorno di ritiro per la Roma in Galles. I giallorossi questa mattina si sono allenati, mentre oggi alle ore 19 (20 italiane) ci sarà la gara contro il Newport. Ancora out Pisilli mentre è totalmente recuperato Wesley. Il brasiliano ha smaltito il problema alla caviglia destra che non gli aveva permesso di allenarsi nei giorni scorsi ma oggi ha svolto tutta la sessione con il gruppo. Il brasiliano è a disposizione per l'amichevole di questa sera, spetta a Gasperini la decisione di rischiarlo o meno. Ad assistere alla seduta al fianco della squadra anche il Ceo Galantic. Allenamento col resto dei compagni anche per El Aynaoui: il leggero problema al ginocchio sinistro è ormai alle spalle ed è pronto per tornare a giocare.