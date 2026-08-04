Prosegue il braccio di ferro tra Roma e Feyenoord per Read. I giallorossi hanno alzato l'offerto arrivando a 25 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Una proposta che non ha ancora convinto gli olandesi. Secondo quanto riportato da Vi.nl la trattativa al momento è in una fase di stallo poiché D'Amico non vorrebbe andare oltre, ma nelle prossime sono attesi altri contatti tra le parti per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. La volontà del giocatore, invece, è chiara da giorni. Ha detto sì al trasferimento nella Capitale ed ha già accettato un contratto da 2,5 milioni per i prossimi 5 anni. L'obiettivo è chiudere in fretta entro le prossime 48 ore. L'alternativa Fresneda al momento non convince la Roma che vorrebbero un profilo alla Wesley per rinforzare la fasce. Sullo sfondo rimane il Nottingham Forest che non ha voglia di partecipare ad aste per Read.