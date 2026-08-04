La Roma continua a cercare un nuovo esterno offensivo sulla fascia sinistra. Dopo Greenwood e Summerville, il principale obiettivo di D’Amico e Gasperini resta Antonio Nusa. La trattativa con il Lipsia però, è tutt’altro che semplice. Il club tedesco valuta il norvegese circa 60 milioni di euro e, nonostante l’apertura del giocatore al trasferimento, non sembra intenzionato a ridimensionare le proprie richieste. Per questo motivo la dirigenza giallorossa ha iniziato a valutare alcune alternative. Tra queste figura anche una vecchia conoscenza della Serie A: Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, l’argentino sarebbe stato proposto all'Inter e alla Roma, che al momento non sarebbe però pienamente convinta dell’operazione. Gasperini cerca infatti un giocatore di piede destro, capace di accentrarsi e attaccare la porta. Inoltre il club capitolino sembra orientato verso profili più giovani, sui quali investire anche in prospettiva. Per queste ragioni, Nico Gonzalez, 28 anni, non rappresenta attualmente una prima scelta nonostante una valutazione più accessibile: 25 milioni di euro. Dopo il prestito all’Atletico Madrid, il futuro dell’argentino difficilmente sarà ancora a Torino. La Juventus punta alla cessione, ma finora gli unici ad aver mostrato un interesse concreto sarebbero proprio i Colchoneros, che avrebbero però presentato un’offerta a ribasso. La Roma continua a monitorare diversi profili e qualora la trattativa per Nusa non dovesse andare a buon fine, il nome di Nico Gonzalez potrebbe tornare d’attualità.