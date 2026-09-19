Manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Inter, super-sfida in vetta alla classifica in programma alle ore 18. All'Olimpico sono attesi circa 68mila spettatori per un match che avrà risonanza in ogni parte del mondo e la Curva Sud si prepara al grande appuntamento. Ma non solo. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, allo stadio è atteso anche Ryan Friedkin. Due giorni fa è sbarcato nella Capitale il braccio destro di Dan, Ed Shipley, ma oggi all'Olimpico dovrebbe esserci anche il vicepresidente giallorosso. Sintomo della continua vicinanza della proprietà americana alla Roma. Nove giorni fa, in trasferta a Istanbul per l'esordio in Champions contro il Fenerbahce, sugli spalti era presente il fratello Corbin.