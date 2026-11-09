Gasperini si gode la propria creatura. A 521 giorni dal comunicato che sanciva la nascita del progetto triennale sulla panchina della Roma, la squadra giallorossa gira che è una meraviglia. A due punti dalla Lazio, prima in classifica, e a uno dall’Inter, il gruppo capitanato da Cristante è arrivato alla sosta di novembre da imbattuto in Serie A, dove può anche vantare il miglior attacco, con 31 reti segnate, e la seconda miglior difesa, con 10 gol subiti. Un andamento che sta rendendo particolarmente felice il tecnico, che è riuscito a inculcare nella rosa i suoi principi tattici e che ora vuole fare un ulteriore salto di qualità soprattutto grazie al mercato. Sul campo c’è la possibilità di attuare alcuni accorgimenti che possono portare a dei miglioramenti, come l’incremento della precisione sotto porta o una maggiore attenzione in alcuni momenti chiave delle gare. Ma Gasperini è convinto - scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo' - che il vero passo in avanti rispetto all’attuale terzo posto possa, e debba, arrivare con qualche innesto. E la sosta per le nazionali, oltre a essere un buon momento per recuperare i vari assenti che hanno riempito l’infermeria, sarà anche l’occasione per entrare nel vivo delle manovre di mercato. La finestra dei trasferimenti, la cui apertura è stata anticipata al 28 dicembre, incombe e la Roma non vuole farsi trovare impreparata. Nei prossimi giorni è infatti programmato un incontro tra le varie figure del club di Trigoria per pianificare le mosse da attuare Ma prima del mercato invernale la Roma deve continuare la propria marcia, cercando pure di raddrizzare la situazione in Champions League dopo le due clamorose rimonte subite nei match con Real Madrid e Manchester United. Considerando anche la passata stagione, sono addirittura diciotto i risultati utili consecutivi in campionato, con l’Olimpico che è un fortino inespugnabile. Tutti numeri che regalano grandi sicurezze per il futuro a breve termine. Con il mercato che può dare la scossa decisiva al percorso.