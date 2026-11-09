Il Como di Lens è stato un lampo. Dopo il clamoroso successo in Champions League, la squadra di Fabregas è caduta rovinosamente in campionato contro l'Inter, incassando un netto 2-0 che ne ha ridimensionato le ambizioni. Un risultato che alla vigilia non era così scontato, ma che qualcuno aveva già messo in preventivo. Lele Adani, intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, aveva infatti espresso una posizione molto chiara sul percorso dei lariani e sulle loro possibilità di competere ai vertici della Serie A. “Per me il Como fa un miracolo se arriva quarto e non credo ci arrivi: lo dico dalla prima puntata. Si sottolinea poco il progresso e quando ci sono le imprese in Champions lo si accredita già a competere per il campionato. Il Como compete in Europa con dignità e stupisce, ma diamo il tempo e stiamo attenti da dove hanno cominciato. A me piace appoggiarmi a Fabregas, che sa analizzare: lui dice che l'Inter è la più forte e nettamente”. Poi Adani ha tirato in ballo anche la Roma, con un giudizio esagerato: “Secondo me il Como non sarebbe così preoccupato se trovasse la Roma, la Lazio, la Juve e il Milan: le vedrebbe abbordabili”. Un'opinione piuttosto netta, che inserisce i giallorossi tra le avversarie che, secondo l'ex calciatore, il Como potrebbe affrontare senza particolare timore. Infine, Adani si è soffermato sulla forza dell'Inter, esaltandone la superiorità rispetto alle rivali: “L'Inter se gioca da Inter non è giocabile in Serie A”.