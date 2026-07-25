Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Gasp non sta battendo i pugni sul tavolo, anche se al momento non è arrivato ancora nessuno. Con D'Amico non hanno ancora fallito, però sicuramente non ci si aspettava una situazione del genere. Qualche altro obiettivo si poteva prendere. Al momento il mercato è deludente."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sono tutti buoni a prendere giocatori da 50 milioni. I tifosi si aspettano un colpo alla Malen. Ora mi aspetto che la società alzi il livello, senza partecipare ad aste che finora non le hanno fatto fare una grande figura. Il ritardo sul mercato rischia di invalidare il lavoro di Gasperini."