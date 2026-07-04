Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma deve andare oltre Greenwood, è un calciatore con delle qualità indiscutibili ma il prezzo che fa il Marsiglia è esagerato. Era partito bene in carriera, poi ha avuto un calo".

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “La prossima settimana credo che Dybala e Çelik saranno ufficialmente rinnovati. La riflessione che faccio è sui tempi dei Friedkin: mi sembra una società sempre in rincorsa, con una lentezza congenita nel decidere, e sul mercato alle volte può essere controproducente. Anche nella trattativa Greenwood può fare male. Credo che l’obbiettivo sia avere almeno una faccia nuova all’inizio del ritiro, se fosse quella dell’inglese non sarebbe un brutto inizio”.