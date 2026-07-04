La corsa a Mason Greenwood, che fino a ieri riguardava Roma e Fenerbahce, adesso ha un iscritto in più: l'Atletico Madrid. Dalla Spagna hanno fatto arrivare ieri al Marsiglia la prima offerta per il cartellino, senza soddisfare la richiesta da 50 milioni di euro dei francesi, ma sorpassando così la Roma, almeno agli occhi dell'OM, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Fronte giocatore, infatti, da Trigoria filtra ancora ottimismo, forti dell'accordo raggiunto da settimane per il suo ingaggio da 4,5 milioni netti più bonus, ma il messaggio che arriva dalla Francia è chiaro: se Friedkin vuole accontentare Gasperini, deve rilanciare al più presto. Un concetto che ha ben presente anche il direttore sportivo D'Amico, che da giorni ha intensificato i contatti con il Marsiglia per portare Greenwood nella Capitale, ma i 40 milioni più 2 di bonus che la Roma aveva preventivato, ora potrebbero non bastare. Serve uno sforzo importante, un investimento che, tra cartellino e ingaggio lordo, dovrebbe superare quota 80 milioni. Una cifra da spalmare su cinque anni di contratto, certo, ma per la quale è necessario l'ok dei Friedkin e del loro uomo dei conti Morrow. I texani, anche nelle recenti call andate in scena, hanno sempre garantito a Gasperini un mercato da protagonisti, per permettere al tecnico di alzare l'asticella rispetto al 3° posto dello scorso campionato. Ora serve passare dalle parole ai fatti.