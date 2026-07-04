È successo di tutto durante Australia-Egitto. La nazionale di Salah ha staccato il pass per gli ottavi di finale vincendo ai rigori, protagonista in negativo l'ex Roma Ryan. Al minuto 118 arriva il cambio: fuori Beach, dentro l'altro portiere. Il motivo è semplice, è considerato un para rigori e lo ha spiegato anche il ct: "Pensavamo che la sua esperienza potesse fare la differenza". Ma nessun miracolo, gli africani segnano tutti i rigori tra cui l'ultimo di Salah col cucchiaio alla Totti. Ryan è sconsolato e a fine partita si sfoga ai microfoni dei cronisti presenti: "Sono a pezzi, è il momento peggiore della mia carriera". L'Australia saluta il Mondiale, l'Egitto continua a sognare ma agli ottavi arriva l'Argentina di Messi che ieri ha superato con qualche difficoltà Capo Verde 3-2.