Alejandro Garnacho è finito nel mirino della Roma. I giallorossi qualche settimana fa hanno effettuato un sondaggio con il Chelsea per capire la fattibilità dell'operazione che ad oggi è in salita. Xabi Alonso vorrebbe prima valutarlo durante il ritiro estivo, quindi i tempi inevitabilmente si allungheranno e Gasperini è in pressing per avere fin da subito dei rinforzi. Inoltre, il Chelsea non apre ad alcun tipo di prestito secco o con diritto di riscatto, ma solamente ad operazioni a titolo definitivo. E la valutazione del giocatore di 45 milioni di euro frena i sogni dei giallorossi. L'argentino piace ma al momento è una pista complicata.