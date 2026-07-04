Totti e Spalletti sono pronti a tornare insieme, anche questa volta per uno spot. I due saranno nuovamente protagonisti della pubblicità dell'Amaro Montenegro dopo il grande successo della prima reunion. "Mo parliamo" era stato lo slogan, un gioco di parole per ricordare le vecchie ruggini nell'ultimo anno di Francesco alla Roma. Ora tra la leggenda giallorossa e l'attuale tecnico della Juventus i rapporti sono tornati ottimi e l'ennesima collaborazione tra i due ne è la dimostrazione. Totti - scrive Il Corriere dello Sport - ha raggiunto Spalletti nella sua azienda agricola in Toscana, probabile luogo delle riprese.