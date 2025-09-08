Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma 90.9): "La Roma un giocatore lo deve vendere entro giugno 2026. Questo è quello che ha detto Ranieri. Ci sono due giocatori: uno è Svilar, uno è Koné. Non mi è chiara la vicenda Sancho. Per quello che so l'accordo col Manchester c'era ed era ancora il budget a disposizione, che molto probabilmente verrà investito a gennaio. Oggi Ranieri si è manifestato con quello che è: la voce del padrone, ovvero quella della proprietà"

Antonio Felici (Teleradiostereo - 92,7): "Koné è un giocatore che potrebbe giocare in una squadra da Champions. La Roma deve provarlo a tenere. La mia preoccupazione è che poi giocatori come lui possano andare sul mercato. Noi sappiamo che la Roma non abbia grosse disponibilità di spesa. La situazione è chiara: o Gasperini fa il miracolo e ti porta in Champions, oppure si ricomincia da capo"

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92,7): "Gasperini non ha ancora trovato un ruolo per Pisilli. Non ha convinto come mediano e ne come alto, Pellegrini invece lo proverà in mezzo. Non ce lo vedo da mediano. Non so di chi è il cambio, ne di Koné e ne di Cristante. Sono curioso di sentire cosa dice Ranieri, che mi auguro parli solo della Roma. A me non piace nessuno dei giocatori che ha preso la Roma. Non è tutto da buttare, ma mi danno fastidio le persone che dicono che Wesley è meglio di Cafu. Non è ancora nemmeno Bruno Peres. Spero che Gasperini lo faccia diventare più forte, ma almeno più forte di Bruno Peres. Politano vale tre volte Soulé".

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Mi aspettavo le vittorie contro Bologna e Pisa. Mi ha sorpreso in positivo l’identità che l’allenatore è riuscito a dare alla squadra in poco tempo. Vanno migliorate le giocate negli ultimi trenta metri, serve dare velocità nei momenti di difficoltà. Per me Dovbyk farà più gol di Ferguson”.

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “La Roma secondo me si è rafforzata con i sei calciatori che ha acquistato. Quando hai attaccanti come Ferguson e Dovbyk li puoi far ruotare e sarà compito di Gasperini”.

Mario Mattioli (Radio Radio - 104,5): “La Roma si è rafforzata rispetto all’anno scorso dove poteva fare qualcosa in più. Si è persa nei vicoli della ricerca di un allenatore che ha sbagliato e ha condizionato la stagione. Ora si è rinforzata e alcuni giocatori dovrebbero essere buoni e ben assimilabili al campionato italiano come Wesley e Ferguson”.