De Roon: "Siamo orgogliosi e contenti. Abbiamo pareggiato contro i più forti al mondo"

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “A inizio campionato avevo detto che l’Inter partiva con 10 punti di vantaggio. Non penso che sarà così perché il percorso dei nerazzurri è pieno di insidie, dovuto agli infortuni e anche a loro, quindi questa differenza si è annullata. Domani per la Roma il pericolo principale è Varela ovviamente, è giovane, può competere. Se dovessi pensare a un giocatore funzionale per la Roma, prenderei Lookman: se si riesce a portarlo dentro, con la testa giusta, puoi svoltare".

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5) "Non penso che la Lazio debba fare tabelle e calendari, ma pensare partita dopo partita. Se pensa ora al derby pensa da grande e non è il suo ruolo. Sicuramente arriveranno bene entrambe e la partita sarà interessante. Non ci aspettavamo che potessero giocarsi una partita così importante con questa classifica. Domani non vedo grandi difficoltà per la Roma, non posso pensare che non vinca contro il Monza. Il divario è troppo grande, in questo momento è troppo avanti. Gasperini riesce a trasformare buoni giocatori in ottimi. Quando escono dal suo contesto spesso si perdono. Mercato? Ora non toccherei gli equilibri, non toccherei niente. Chi entra ora fa bene: Koné è stato fuori tanto tempo e sembra che nessuno se ne sia accorto”.

Marco Juric (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma deve essere concentrata nel non far mancare attenzione. L’unico timore è legato al fatto che nei 90 minuti i giallorossi possano accusare le fatiche accumulate nella gara di mercoledì. Mi aspetto Mora e Malen titolari domani in virtù del fatto che il primo non ha giocato a Parigi e il secondo solamente 25 minuti. In difesa la Roma è serena visti gli effettivi che ha e si può serenamente decidere chi mandare in campo”.