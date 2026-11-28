Gian Piero Gasperini è arrivato nell'estate 2025 alla Roma dopo un lunghissimo percorso con l'Atalanta, chiuso dal tecnico che sentiva di aver fatto il massimo. Una decisione benedetta dai giallorossi, che hanno potuto godere anche di quelle che sono state le scelte di un altro club, il Napoli. I soliti intrecci, all'ordine del giorno nel calcio. Come quello raccontato da Massimo Bava, ex dirigente del Torino, a 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Gasperini? Con De Laurentiis si sono sfiorati a più riprese. Poi un matrimonio che non si è mai fatto. Manna e il presidente avevano una sorta di ballottaggio. Poi alla fine riuscirono a convincere Conte. Altrimenti, questo ve lo posso dire con certezza, era tutto già pronto. Addirittura c'era una bozza di contratto con il procuratore, l'avvocato Claudio Mossio. Avevano già fatto tutto. Il suo rammarico è quello di inizio dell'anno, quando pressa per avere la squadra completa. Ma poi durante l'anno non è uno che si rammarica per la mancanza di uno o dell'altro. È uno che ti porta sia delle plusvalenze, ma anche dei risultati".