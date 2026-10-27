Dal 2015 al 2021 Fabio Pisacane ha vestito la maglia del Cagliari. Dall'anno scorso è alla guida dei sardi e per il secondo anno consecutivo tornerà all'Olimpico, uno stadio che non lo ama particolarmente. Già la passata stagione era stato accolto da diversi fischi e il motivo è ben noto. Occorre riavvolgere il nastro e tornare al 2019. Pisacane ancora giocava, sulla panchina giallorossa c'era Fonseca e il centravanti della Roma era Edin Dzeko. Quella partita finì 1-1 ma fu ricca di polemiche. Nel finale l'arbitro Massa annulla un gol regolare per un presunto fallo di Kalinic proprio sull'ex difensore. In realtà, però, era stato lo stesso centrale a sbattere su Olsen. L'attuale allenatore del Cagliari finì in ospedale, con tanto di collare ortopedico (gli esami esclusero lesioni), ma fu accusato di aver simulato. "Massa indisponente, siamo stati scippati della vittoria", aveva detto Fonseca. L'Olimpico è pronto ad accoglierlo di nuovo con la speranza che la Roma possa vincere come già successo la passata stagione.