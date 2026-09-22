La proprietà americana è stata spesso bersagliata dalle critiche in Inghilterra. Ma i numeri, per ora, dicono altro
Roma, sei già grande: ora bisogna riempire tutto il bicchiere
Nove squadre ancora imbattute. In questo avvio di stagione, solo nove club non hanno ancora perso un match. Liverpool, Brentford, Friburgo, Bayern, Barcellona, Paris FC, Monaco. E Roma ed Everton. I due club dei Friedkin. I giallorossi hanno vinto 4 match e pareggiati due. I toffees, invece, quattro vittorie e tre pareggi. I magnati americani possono godersi questo doppio risultato. La stagione è appena iniziata, certo. Ma è un dato che fa piacere. A una proprietà spesso finita nel mirino delle critiche. Soprattutto dall'Inghilterra: i tifosi dell'Everton non hanno digerito il mercato estivo. A Roma, invece, l'aria è diversa: la società si fa sentire di più, ed è presente. Gasp, del resto, lo ha detto chiaramente. Ed è contento. Comunque vada, i Friedkin possono stare sereni. Due ottime squadre, stavolta, le hanno costruite davvero.
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