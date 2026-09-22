Nove squadre ancora imbattute. In questo avvio di stagione, solo nove club non hanno ancora perso un match. Liverpool, Brentford, Friburgo, Bayern, Barcellona, Paris FC, Monaco. E Roma ed Everton. I due club dei Friedkin. I giallorossi hanno vinto 4 match e pareggiati due. I toffees, invece, quattro vittorie e tre pareggi. I magnati americani possono godersi questo doppio risultato. La stagione è appena iniziata, certo. Ma è un dato che fa piacere. A una proprietà spesso finita nel mirino delle critiche. Soprattutto dall'Inghilterra: i tifosi dell'Everton non hanno digerito il mercato estivo. A Roma, invece, l'aria è diversa: la società si fa sentire di più, ed è presente. Gasp, del resto, lo ha detto chiaramente. Ed è contento. Comunque vada, i Friedkin possono stare sereni. Due ottime squadre, stavolta, le hanno costruite davvero.