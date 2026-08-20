Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Non escludo che Mora possa partire dall’inizio contro la Fiorentina, Gasperini ci ha dimostrato che non si fa troppi problemi nel buttare subito dentro nuovi giocatori. Credo che, guardando all’esterno di centrocampo, la Roma voglia un profilo robusto e ben strutturato. In questo senso sarebbe più credibile la pista Udogie rispetto al profilo di Cacciamani“.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “C’è la situazione di Cacciamani da tenere sotto controllo, perché il Torino ha preso Fortini, quindi qualcosa in uscita deve fare. Ziolkowski ha mercato e secondo me la Roma può fare lì la plusvalenza giusta. In questa fase di mercato la cessione importante non so se la farà, perché sarebbe un problema se partisse Soulé o Koné: dovresti sostituirli in maniera importante".

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino - 104,5): “Sono due mesi di calciomercato in cui partiamo da altre premesse. Vediamo se non accade qualcosa con qualche colpo, occhio con il Manchester City su Koné. A parte degli scenari ipotetici, per le esigenze della Roma l’acquisto di Fofana poteva essere più utile di Mora: Fofana sarebbe la pedina che manca".