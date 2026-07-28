Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Primo colpo di mercato un po’ tardivo, ora la missione di D’Amico è prendere l’esterno prima della partenza per il Galles. Oltre Nusa ci sono altri profili che non conosciamo, dopo Summmerville la Roma sta lavorando sotto traccia, ci stanno provando a chiudere prima di venerdì e vediamo se ci riusciranno. Un esterno alto a sinistra verrà sicuramente preso”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma ha fatto un ottimo acquisto con Castro. L’esterno offensivo sarà una pedina fondamentale che il club vuole andare a coprire. Resto convinto poi che una cessione la Roma lo farà, penso a Koné. Sta per uscire Salah-Eddine, dovrebbe partire in queste ore“.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Credo che la Roma abbia un bisogno urgente di coprire le fasce: l’esterno basso e alto. Me li aspetto entro due settimane. In questo momento sono tutte le società in ritardo sul mercato. Forse il Como e la Fiorentina, che però parte parecchio indietro, sarà una prima partita difficilissima. Spero che si riveli fortunato il fatto di incontrarla subito rispetto a due mesi dopo quando probabilmente la Fiorentina avrà un aspetto più riconoscibile“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Castro? Il calciatore è di ottimo livello. Potevi anche farlo passare come acquisto per la sinistra, e invece ha caratteristiche diverse, io l’ho accostato a Muriel e quindi bene. Ora non penso che la Roma prenderà Lookman, ma ha quella necessità che deve essere completata. Ora hai Dybala, hai Soulè, hai Castro, hai Malen…non hai la fisicità, ma hai giocatori che sono di livello molto alto…”