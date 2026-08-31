Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Mi aspetto una gara piena di insidie, nonostante una superiorità tecnica netta della Roma. Di Francesco è un bravo tecnico, e c’è la possibilità che il Lecce si schieri a tre dietro. Visto il calendario, è fondamentale portare a casa i tre punti adesso”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “La Roma ha fatto una scelta abbastanza precisa qualche mese fa: ha scelto la linea dell’allenatore e tutte le decisioni successive sono dettate da questo, comprese quelle di mercato. Io penso che vadano distinti i piani: se guardo ciò che serve all’allenatore, l’operazione De Roon ci sta, perché El Aynaoui non ha convinto Gasperini. Voglio vedere come andrà l’inserimento di De Roon nello spogliatoio della Roma. Penso che Balerdi sia la migliore operazione di questo mercato. Credo che Gasperini confermerà lo stesso undici della Fiorentina"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha dimostrato di stare bene, soprattutto Malen e Dybala. Contro queste squadre non c’è grandissima difficoltà, diverso è quando ti mancano giocatori importanti. È vero che il Lecce viene da una vittoria, però i giocatori della Roma hanno una qualità superiore. La Roma la porta a casa, secondo me. De Roon ti può dare tanto a centrocampo.”