Seconda sconfitta di fila per il Genoa di Daniele De Rossi che ieri ha perso 1-0 contro la Lazio. Tanta delusione per il tecnico che poi a fine partita durante la conferenza stampa è anche protagonista di una lite con un cronista biancoceleste: "Oggi all'ultimo minuto la sua squadra non ridà la palla alla Lazio quando Mandas l'ha mandata fuori palesemente per soccorrere Ostigard. Le volevo chiedere se quando lei ci parla di valori dello sport, ecco, questi discorsi li fa solo a noi giornalisti o li fa anche ai suoi calciatori, perché non mi sembra che abbiano recepito questa cosa". La risposta di De Rossi non si fa attendere: "E i valori tuoi quando parli in televisione o a quella trasmissione lì di me? Tu chiedi i valori miei e io chiedo i tuoi. Tu mi conosci benissimo e io so benissimo chi sei. Ho risposto a una domanda con una domanda che non è educato come tutto quello che dici di me". Il cronista in questione è Augusto Sciscione che spesso e volentieri nelle live su Twitch ha attaccato Daniele: "Vedendoti parlare in TV o su Instagram, non ti ritengo un giornalista, quindi va bene, a posto. Sei ossessionato da me e forse dalla Roma. Sei un poveraccio". Poi i due si sono chiariti all'esterno della sala stampa dell'Olimpico.