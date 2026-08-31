Marten de Roon ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore giallorosso. Il centrocampista olandese è già pronto per mettersi a disposizione di Gasperini e oggi sarà presente a Lecce. Queste le sue parole:

Che sensazioni dà essere alla Roma? "Sono super contento, è qualcosa di molto bello. La Roma è un grande società, il centro sportivo è di alto livello e ho tanta voglia di iniziare".

Che rapporto ha con Gasperini? "Lui mi ha portato al top, ho giocato nove anni con lui e abbiamo raggiunto risultati fantastici. Ho un rapporto speciale, ero il suo capitano e giocavo sempre. Mi ha portato a un gran livello e lo ringrazio. Ci siamo sentiti ieri e mi ha dato questa opportunità e lo ringrazio anche per questo. Anche il club mi ha voluto e non è scontato. Sono super felice".

A livello social lei ha preso di mira la Roma. "Gioco sempre sui social, ma in quell'occasione ho superato il limite ma voglio spiegare. Ma non avevo autorizzato a pubblicare quel post contro i giallorossi, sembra una bugia ma è così. Mi dispiace molto".

Ai tifosi della Roma piacciono i giocatori che vanno oltre il limite. "I social sono una cosa, io voglio dimostrare in campo che sono uno che va oltre. Darò tutto per la maglia e voglio ripagare la fiducia con i fatti".

Il suo parere sulla squadra? "L'anno scorso la Roma era in gran forma, lo stadio Olimpico è speciale, è sempre pieno ed è impressionante. I tifosi sono molto caldi e quest'anno giocheremo contro squadre fortissime in Champions, l'ambiente sarà pazzesco. Dobbiamo goderci queste serate e provare a fare grandi risultati".

Quanto conta l'esperienza di giocatori come lei? "Ci sono ragazzi come Cristante che conosco, Dybala, Mancini. Voglio dare una mano perché conosco bene il gioco di Gasperini. Poi ci sono due olandesi: Malen e Rensch. Voglio fare la mia parte e sono entrato in una rosa molto forte".

Un messaggio per i romanisti? "Super contento di essere qua, non vedo l'ora di giocare davanti a voi all'Olimpico. Spero di essere accolto nella maniera giusta. Daje Roma".