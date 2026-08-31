Matias Soulé rimane in uscita. La cessione dell'argentino potrebbe sbloccare entrambe le piste che portano a Luiz Henrique e Leweling. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto il giocatore è stato proposto all'Atletico Madrid ma la pista non prende piede, gli spagnoli cercano un centravanti e hanno avviato i contatti per David della Juventus. Su Soulé ci sono anche le squadre della Premier. Il Sunderland rimane alla finestra, anche Newcastle e Fulham hanno chiesto informazioni ma a Trigoria ancora non è arrivata nessuna offerta. Le prossime ore saranno decisive per il futuro dell'ex Frosinone. Un innesto in avanti arriverà, con il suo addio ne arriverebbero due.