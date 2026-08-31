Tra Luiz Henrique e Leweling resiste anche il nome di Gittens. Meno due alla fine del calciomercato e D'Amico è al lavoro per regalare l'ultimo colpo per Gasperini. L'obiettivo è ovviamente quello di rinforzare l'attacco e il ds è su più tavoli. Il primo è quello di Luiz Henrique, brasiliano dello Zenit con il quale c'è già un accordo di massima. Operazione in prestito oneroso (5) e diritto di riscatto fissato a 30. La Roma, però, non ha ancora deciso se affondare il colpo perché sul taccuino ci sono anche Leweling e Gittens. Per il primo la strada è più complicata poiché lo Stoccarda vuole l'inserimento dell'obbligo ed ha già rifiutato la prima proposta, mentre per il secondo i giallorossi restano alla finestra per l'eventuale apertura al prestito da parte dei Blues. I contatti ci sono stati anche nella giornata di ieri, ma la svolta ancora non è arrivata. La decisione finale arriverà nelle prossime ore. Luiz Henrique è in pole, ma la cessione di Soulé potrebbe aprire un altro scenario. Sull'argentino ci sono Newcastle, Fulham e Sunderland e in caso di addio D'Amico potrebbe addirittura chiudere due colpi. Nel frattempo, Vaz ha salutato la Capitale: andrà all'Hull City.