Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (TeleRadioStereo - 92,7): “Koulierakis non penso che parta con la squadra: credo che li raggiungerà dopo, deve ancora essere ufficializzato, forse domani. Ci sono dei tempi burocratici che rallentano un po’. Mi aspetto subito Castro in campo: penso che proverà le due punte, Gasperini utilizza due punte contro la difesa a quattro. Mi sembra difficile che la Roma chiuda il mercato senza una cessione importante. Ora il focus è sulle entrate, però devono arrivare delle offerte per far partire i giocatori: al momento non è arrivato nulla né per Koné né per Soulé.”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): "La Roma, per Summerville, era arrivata a offrire 50 milioni. È vero che nel frattempo ha speso 35 milioni per Castro e 15 per il nuovo difensore greco, e quindi magari offrire altri 50 significherebbe arrivare a 100 milioni di euro: devi fare una cessione. Su Soulé, mi dicono che il Milan potrebbe essere interessato; in caso il Milan si presentasse, penso sia possibile uno scambio con Saelemaekers. Mi hanno detto che la Roma cerca un profilo come il suo."

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma sta dimostrando di avere ambizioni, disponibilità e voglia di investire. La strada scelta è quella di spendere per calciatori giovani ed è una strada che apre un futuro diverso. Potranno diventare punti di riferimento per il futuro. Mastantuono enorme talento, ma in prospettiva lavoreresti un po' per il Real."

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non so se alla Roma convenga prendere un giocatore di alto livello oppure utilizzare quei soldi per costruire una rosa più ampia. In ogni caso, la Roma non ha intenzione di spendere più di 50 milioni per un singolo giocatore."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Penso ci sia un 10% di possibilità che Nusa venga alla Roma, perché si sta andando troppo per le lunghe. È un giocatore forte e ha mercato: se non c’è l’asta, poco ci manca.”