Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Il valore di Koné sta aumentando ma la valutazione era già alta prima. Adesso la Roma può chiedere 50 milioni di euro. La partita col Marocco è stata perfetta, io continuo a pensare che possa arrivare un’offerta che faccia vacillare la Roma e lui è uno dei cedibile".

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “A Trigoria sono convinti di aver fatto tutto ciò che si poteva fare per Greenwood. La Roma ha chiesto informazioni al Chelsea per un prestito con diritto di riscatto per Garnacho con gli inglesi che al momento non aprono. Un altro profilo seguito è quello di Ndoye ma non è tra i preferiti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Probabilmente Greenwood non aveva voglia di venire alla Roma. Con tutto il rispetto per il Fenerbahce ma la Roma giocherà la Champions League. Quando le trattative vanno per le lunghe poi non finiscono bene. I calciatori vanno comprati in pochi giorni”.