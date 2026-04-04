‘RADIO PENSIERI’, MARCACCI: “Inter e Roma oggi sono psicologicamente fragili”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 15:41)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Fabrizio Aspri (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "La conferenza stampa di Gasp mi è piaciuta, non si risparmia e dice le cose come stanno. Inter-Roma è l'ultima chance per una seggiovia per raggiungere l'aria salubre. Gasp e Pellegrini vogliono continuare a lavorare insieme. Con Soulé torna quella fantasia che Malen merita".

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "L'Inter contro la Roma farà di tutto per evitare di riaprire il campionato".

Paolo Marcacci (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "Domani sera a San Siro è tutto possibile. Ho la sensazione che possa esserci lo scenario in cui l'Inter non vince e il Milan che espugna il Maradona. Inter-Roma pesa due squadre in un momento di fragilità psciologica, ma alla prima contrarietà sarebbe peggiore quella dell'Inter. Soulé? Se non è veramente tornato meglio aspettare una settimana in più".

Giancarlo Padovan (Radio Radio Mattino - 104.5): "Inter-Roma? Per me vincerà la Roma. È vero che ha diversi infortunati, ma l'Inter è nella stessa situazione. L'Inter ha giocatori in condizioni atletiche spaventose come Dimarco, Barella e Bastoni. È una partita chiave che può riaprire il discorso scudetto".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Soulé? Lo stanno tutti aspettando come il Messia... io non ricordo che delle grandi partite a inizio stagione. Non è andato benissimo, poi si è ripreso. A Soulé per raggiungere il livello Dybala manca parecchio. Inter-Roma? La Roma può fare il risultato, non so se l'Inter sta bene con il rientro dei nazionali. Per fare il risultato a San Siro non c'è miglior momento, ci vuole convinzione e attenzione. Non mi sembra una partita squilibrata, anzi. Un pareggio sarebbe una vittoria? Poi diventerebbe difficile riprendere Como e Juventus".