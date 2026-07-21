L'olandese verso l'Arabia e l'argentino tratta con l'Aston Villa dopo la delusione Greenwood: per i giallorossi sfumano gli obiettivi principali e ora deve stringere i tempi per portare a Gasperini gli attaccanti. Il norvegese piace ma non è l'unico
Gasperini: "Sul FFP sono cambiate le informazioni. Speriamo di risolvere in fretta"
In poche ore il mercato della Roma rischia di subire l'ennesimo stravolgimento, con tre obiettivi sfumati per l'attacco. Il primo è stato Mason Greenwood, per settimane pallino principale poi inesorabilmente volato in Turchia. Poi Crysencio Summerville, è sempre più vicino all'Al Hilal: l'offerta degli arabi è astronomica e impossibile da pareggiare per i giallorossi sia per quanto riguarda il cartellino che per l'ingaggio. Un altro degli obiettivi è Alejandro Garnacho, su cui però c'è fortissimo l'Aston Villa: trattativa in corso con il Chelsea e il giocatore che sta aprendo. Il rischio molto concreto è che la Roma debba definitivamente cercare altrove i due attaccanti, titolari, che chiede Gasperini. Antonio Nusa è il nome più suggestivo, ma anche il più complicato da raggiungere per l'interesse delle inglesi, e non solo. Il norvegese piace, è in lista da mesi e un prezzo del cartellino comunque alto. La trattativa con il Lipsia è molto complicata e sulla carta tutt'altro che breve, con tempi che però per la Roma si sono ristretti drasticamente visto che il campionato partirà tra un mese esatto.
El Mala, Schjelderup e non solo: i nomi sulla lista della Roma per l'attaccoUn altro profilo che piace da parecchio è Said El Mala, prezzo 45-50 milioni ma pretese d'ingaggio oggettivamente più basse. È spuntato poi il baby del PSG Mbaye, costo intorno ai 30 milioni per il talentuosissimo 18enne senegalese ma bisogna valutare i parigini quanto siano effettivamente disposti a perdere definitivamente il giocatore. Giocatore forte ma inesperto, non il profilo adatto a Gasperini soprattutto in questo momento. È tornato di moda anche Schjelderup del Benfica, già cercato a gennaio e valutato anche lui 30 milioni. Nell'Ajax c'è sempre Mika Godts, 35-40 milioni di valutazione e un ingaggio comunque più alla portata. Un po' come quello di Endrick, di proprietà del Real Madrid e reduce dal buon prestito al Lione. I giallorossi potrebbero prenderlo anche in prestito. Ma il tempo stringe sempre di più e a Trigoria dopo dieci giorni di ritiro, i rinnovi a rilento oppure saltati, giocatori che hanno salutato per fine prestito, l'appello è sempre più breve.
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