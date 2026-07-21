In poche ore il mercato della Roma rischia di subire l'ennesimo stravolgimento, con tre obiettivi sfumati per l'attacco. Il primo è stato Mason Greenwood, per settimane pallino principale poi inesorabilmente volato in Turchia. Poi Crysencio Summerville, è sempre più vicino all'Al Hilal: l'offerta degli arabi è astronomica e impossibile da pareggiare per i giallorossi sia per quanto riguarda il cartellino che per l'ingaggio. Un altro degli obiettivi è Alejandro Garnacho, su cui però c'è fortissimo l'Aston Villa: trattativa in corso con il Chelsea e il giocatore che sta aprendo. Il rischio molto concreto è che la Roma debba definitivamente cercare altrove i due attaccanti, titolari, che chiede Gasperini. Antonio Nusa è il nome più suggestivo, ma anche il più complicato da raggiungere per l'interesse delle inglesi, e non solo. Il norvegese piace, è in lista da mesi e un prezzo del cartellino comunque alto. La trattativa con il Lipsia è molto complicata e sulla carta tutt'altro che breve, con tempi che però per la Roma si sono ristretti drasticamente visto che il campionato partirà tra un mese esatto.

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Un altro profilo che piace da parecchio è, prezzoma pretese d'ingaggio oggettivamente più basse. È spuntato poi il baby delcosto intorno ai 30 milioni per il talentuosissimo 18enne senegalese ma bisogna valutare i parigini quanto siano effettivamente disposti a perdere definitivamente il giocatore. Giocatore forte ma inesperto, non il profilo adatto asoprattutto in questo momento. È tornato di moda anchedel, già cercato a gennaio e valutato anche luic'è sempre Mika35-40 milioni di valutazione e un ingaggio comunque più alla portata. Un po' come quello didi proprietà dele reduce dal buon prestito alI giallorossi potrebbero prenderlo anche in prestito. Ma il tempo stringe sempre di più e adopo dieci giorni di ritiro, i rinnovi a rilento oppure saltati, giocatori che hanno salutato per fine prestito, l'appello è sempre più breve.