Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma ha fatto passi importanti per Moreira, sia col calciatore che con il Chelsea-Strasburgo. Penso che siano in ballo alcune cessioni. Koné-United? Per convincere la Roma servono solo i soldi, ma questo discorso lo faccio con una tristezza enorme. La valutazione del giocatore è aumentata, oggi non bastano più 45 milioni più bonus. Una cessione di questo tipo, oltre a sistemare questione plusvalenze, dia maggiore forza economica alla Roma per affrontare le operazioni in entrata“.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Pellegrini non si sarebbe potuto allenare a prescindere del contratto perché è ancora infortunato. Forse anche per questo si stanno prendendo le cose con calma. Ma la cosa stona con tutto il resto. Questi in teoria sono rinnovi sereni perché la volontà dovrebbe essere comune, e allora l’intesa sarebbe dovuta arrivare già la scorsa settimana. Però sui tempi di questa società ormai ci parliamo addosso da anni: i tempi sono particolari, inusuali, ma su tutto, rinnovi, acquisti, cessioni, dirigenti…”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Summerville è un buon giocatore, ma non è che siccome lo sta trattando una squadra italiana diventa un fenomeno. E’ un buon giocatore, che Gasperini può far diventare ottimo. Però ora devi andare a ripiegare sui piani B e C: forse Greenwood ti alzava di più la qualità, Summerville è più basico, però ha qualità anche lui, ci mancherebbe altro. Io spero che la Roma abbandoni Garnacho, ti andresti a infognare su una situazione tecnica e economica non giusta. Summerville invece sarebbe un’ottima scelta…”