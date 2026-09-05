Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “L’Atalanta ha degli ottimi calciatori, ma la Roma è favorita perché ha dimostrato sul campo di avere una grande condizione fisica. Gli avversari hanno aiutato ma i giallorossi hanno iniziato benissimo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma è favorita. Ho visto le prime due partite dell’Atalanta ed è una squadra che ha difficoltà a creare occasioni da gol, ha fatto fatica anche nei preliminari di Conference League. Nessuno si era accorto che Lulli era bravo? Non capisco perché stava per andare all’Avellino poi è stato bravo Gasperini a farlo rimanere".

Marco Juric (Radio Manà Manà - 90,9): “Voglio credere che Dybala, questa sera, sarà in campo dall’inizio. Il problema, forse, è più nella testa del ragazzo. Insieme all’argentino mi aspetto Mora e Malen a completare il terzetto offensivo. Gasperini ha enormemente elogiato Lulli: il tecnico crede nel ragazzo e, con Molina ancora non al top della forma e con alcuni dogmi da assimilare, questa sera potrà mettersi in mostra per la terza gara consecutiva".