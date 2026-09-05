Paulo Dybala ci sarà contro l'Atalanta. Provino superato in mattinata e Gasperini lo ha convocato, Paulo vorrebbe giocare e il ballottaggio è aperto con Soulé. In lista anche Ndicka che ha smaltito subito la lieve infiammazione all'adduttore, torna Rensch che aveva saltato le gare con Fiorentina e Lecce per una lesione muscolare. Prima chiamata per Arena, out Pellegrini che spera di tornare per la sfida con l'Inter del 19 settembre.

Roma-Atalanta, la lista dei convocati

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Arena