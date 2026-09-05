Oggi la Roma torna all'Olimpico. I giallorossi ospiteranno l'Atalanta per la terza giornata di campionato, attesi oltre 65mila spettatori ma ci sono ancora dei biglietti disponibile nei Distinti Nord-Ovest. I cancelli dello stadio apriranno alle 18:30. Il consiglio del club è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli. Dalle 17:45, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, a partire da tre ore prima del fischio di inizio, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form. Di seguito anche le informazioni per i parcheggi: "Gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso Via Nigra. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento. Gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Monte Mario Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento. Per gli spettatori con differenti disabilità è disponibile un parcheggio in viale Alberto Blanc. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento".