Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera. Tra i vari temi affrontati anche la corsa scudetto, queste le sue parole: "Facile dire che l'Inter sia la favorita. È la squadra che negli ultimi quattro anni ha vinto due scudetti e raggiunto due finali di Champions League. È sicuramente la squadra più completa. Gli altri fanno fatica a stargli dietro. Le dirette concorrenti si sono però attrezzate tutte molto bene. Mi incuriosisce la Roma di Gasperini". I giallorossi questa sera saranno impegnati nella sfida contro l'Atalanta. L'obiettivo è dare continuità alle due vittorie contro Fiorentina e Lecce.