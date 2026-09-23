Alessandro Romano ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport. Il centrocampista del Cagliari è stato convocato in nazionale maggiore da Roberto Mancini ed ha parlato della sua esperienza nella Capitale. Queste le sue parole: "Sono cresciuto molto, prima alla Roma e poi allo Spezia, dove ho fatto le mie esperienze in Serie B. Ora sono al Cagliari, dove sto trovando continuità, e sono molto contento di questo. Ringrazio anche il mister. È successo tanto perché, se fai esperienza e giochi molto, cresci. Sono contento per Pisilli, che ha trovato spazio, anche se ci ha messo un pochino”.