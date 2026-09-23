Paulo Dybala sta stupendo tutti in questo inizio di stagione. L'argentino è sempre in campo e la Roma è prima in classifica anche grazie alle meravigliose giocate. La Joya ha già fornito 4 assist, in Serie A nessuno ha fatto meglio. Secondo i dati di Squawka l'argentino occupa il primo gradino del podio anche in altre statistiche. È il giocatore ad aver creato più grandi occasioni da gol (8), primo anche per occasioni create (22) e per passaggi riusciti sulla trequarti (125). Un alieno al quale manca solamente la rete. L'ultima è ancora quella di gennaio contro il Torino. Al rientro dalla pausa contro il Como proverà a ritrovare il gol perduto.