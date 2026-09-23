Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"

Aurelio De Laurentiis ha ricevuto nella giornata di oggi Premio Sportivo alla Carriera dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Il presidente del Napoli ha poi parlato in conferenza stampa. Tra i vari temi anche quello su Spalletti citando anche Totti. Queste le sue parole: "Non fatemi parlare di Spalletti. Lei guarda la televisione? C'è tutto un racconto in cui vengono messi in scena Totti e Spalletti, con il figlio di Castellitto, e vengono raccontati in forma di fiction gli avvenimenti relativi a quella vicenda...". Poi il numero uno degli azzurri ha allargato il discorso al ruolo dei tecnici: "Gli allenatori devono capire di essere dei collaboratori chiamati a dirigere l'orchestra formata dai calciatori, ma rimangono comunque dei dipendenti. A volte tendono a dimenticarlo. È chiaro il ragionamento?".