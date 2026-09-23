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Gasp prepara il tour de force

Come ogni anno in questo periodo, Trigoria si è svuotata. In queste settimane Trigoria è e sarà il quartier generale per chi vuole scalare le gerarchie. La sosta rappresenta un'opportunità d'oro per lavorare lontano dai riflettori, e tra i "big" rimasti a disposizione di Gasperini ci sono due elementi di grande esperienza pronti a fare la differenza al rientro. Si tratta di Marten de Roon e Lorenzo Pellegrini. I giallorossi al rientro vogliono continuare a far bene. Nel frattempo la Roma cresce, in campo e nei conti. E Gian Piero Gasperini è un protagonista assoluto di questa rinascita giallorossa. Perché se la squadra giallorossa è tornata a giocare la Champions League dopo 7 anni di assenza ma le casse capitoline sorridono non può certamente essere un caso. E i meriti vanno anche e soprattutto a Gasp che, di fatto, sta ripetendo quanto era riuscito a produrre già nell'impero novennale all'Atalanta. E, vista l'attuale situazione in quel di Bergamo ormai da più di un anno a questa parte, va dato a Gasp ciò che è di Gasp. Perché, rispetto all'anno scorso, la rosa della Roma vale già circa 150 milioni di euro in più.

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