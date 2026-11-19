Il mercato di riparazione è sempre più vicino e l'obiettivo del ds D'Amico è quello di rinforzare l'attacco. Gasperini si aspetta due colpi tra cui il famoso esterno d'attacco. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino i giallorossi hanno effettuato un sondaggio per Cambiaghi del Bologna. Il classe 2000 si sta mettendo in mostra in questo campionato ed ha raggiunto anche la maglia della Nazionale. Al momento, però, nessuna trattativa avviata ma solamente una richiesta di informazioni. In lista ancora Gittens del Chelsea oltre a Endrick del Real Madrid. Sul brasiliano c'è anche la forte concorrenza del Milan.