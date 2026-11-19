Una difesa di 'gladiatori' e di goleador. La Roma vola in classifica anche grazie alle reti del pacchetto arretrato. Sono ben 7 sulle 41 totali tra campionato e Champions League (il 17%). Un serbatoio importante per merito di Gasperini che chiede ai suoi centrali di spingersi in avanti spesso e volentieri. Un modo di giocare dispendioso e non è un caso che i cambi dei difensori sono una costante nelle partite dei giallorossi. Hermoso è goleador con 3, di cui due che sono stati utili per sbloccare il match. Dopo di lui ci sono Balerdi (2), Ghilardi e Ndicka ad un gol. Anche Molina e Lulli si aggiungono alla lista: due per Emanuele e una per Molina. Considerando, però, solamente i difensori puri nei principali campionati europei fa meglio solamente il Paris Saint Germain. Sono ben 9 i gol dei giocatori del pacchetto arretrato di Luis Enrique. E mercoledì è in programma la sfida al Parco dei Principi.