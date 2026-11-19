Da oggi Gasperini riabbraccerà tutti i giocatori impegnati con la nazionale. Castro, Soulé e Balerdi sono tornati dall'Argentina e ci saranno sabato a Parma. Tra due giorni si torna in campo, ma la testa del tecnico va anche sul mercato. Da ieri si è rivisto a Trigoria anche il Ceo Galantic ma non è andato in scena nessun vertice di mercato. Un saluto veloce con l'allenatore e nulla di più. Nei prossimi giorni è atteso un confronto con Gasp e D'Amico. Il ds si sta già muovendo, ma aspetta l'ok definitivo dei Friedkin. Gian Piero sogna due colpi in attacco e l'idea è di andare a cercare affari alla Malen come lo scorso gennaio. In cima alla lista dei preferiti c'è Endrick, ma il Real continua ad alzare un muro e la concorrenza del Milan spaventa. Fari puntati anche su Gittens del Chelsea e Van Bommel del PSV Eidhoven. L'allenatore freme.