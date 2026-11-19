Oggi per gli appassionati di videogiochi il mondo si ferma. L'uscita di GTA 6 è un evento quasi epocale. Un po' per la storia e un po' per l'attesa durata 13 lunghi anni. Era il 17 settembre 2013 quando in Italia arrivò GTA 5, tutto è cambiato da quel giorno. Anche la Roma. Ventiquattro ore prima i giallorossi sfidarono il Parma e la trasferta del Tardini sembra essere nel destino poiché sabato Malen e compagni saranno di scena in Emilia. La Roma vinse 1-3 grazie alle reti di Florenzi, Totti e Strootman. Per i gialloblu il gol di Bibiany che aveva sbloccato la gara. E il resto della formazione? In porta Morgan De Sanctis mentre la difesa era composta da Maicon, Benatia, Castan e Balzaretti. In mezzo al campo - oltre a Kevin - Pjanic e De Rossi. In avanti insieme a Totti, Ljajic e Florenzi. A gara in corso entrarono Gervinho, Marquinho e Borriello. In panchina, invece, Rudi Garcia. Dall'altra parte il grande ex Antonio Cassano. Tredici anni dopo sarà ancora Parma-Roma in prossimità dell'uscita di GTA. La speranza è che il risultato possa essere lo stesso.