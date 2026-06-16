Marco Amelia ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Manà Manà. Queste le parole dell'ex portiere della Roma:

Cosa pensa di questo Mondiale? “Senza Italia il Mondiale perde un po’ di fascino nonostante si stiano vedendo delle cose molto interessanti. Il mondiale americano presenta sempre delle insidie e le stiamo vedendo nelle prime partite”.

Qual è la prima emozione che le viene in mente pensando allo Scudetto? “Fu una stagione strana dove uscimmo subito dalla Coppa Italia. La squadra fu rinforzata da nuovi arrivi come Batisuta, Samuel ed Emerson. Capello credeva si potesse vincere e ha cambiato la mentalità dentro e fuori la squadra. Uno dei ricordi più belli è il pareggio di Torino con la Juventus insieme alla partita con il Parma che vincemmo a mani basse. Vivere lo Scudetto da tifoso insieme a tutti quei campioni ti rimane dentro per sempre”.

Anche Gasperini sa di poter vincere a Roma? “Ho conosciuto Gasperini a Genova nel 2008, di mentalità è un ambizioso e lo abbiamo visto con Genoa e Atalanta. Spero possa incidere come sta facendo per portare questa squadra a lottare per le prime posizioni, servono tanti fattori per farlo e credo che questo mercato possa essere decisivo. Vede il calcio come piace a me, fatto di intensità e qualità tecniche che i giocatori devono saper mettere in campo”.

Svilar è uno dei leader ai quali faceva riferimento? “Sapevamo dai tempi di Mourinho avesse tante qualità, poi è stato molto bravo a farsi trovare pronto e oggi è uno dei punti fermi di questa squadra e mi auguro possa restare tale. La Roma ha bisogno di certezze e Mile è una di quelle”.