Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “L’eventuale scelta di Pellegrini non sarebbe comunque una scelta difensivista. Lo sguardo sulla partita e le aspettative sul Como potrebbero far propendere Gasperini verso il numero 7 o verso Mora, ma non sarà in ogni caso una questione legata a quanto vorrà essere offensiva la Roma. Semmai, sarà una soluzione che dipenderà dalla capacità dei due calciatori di essere decisi nell’andare a pressare sull’inizio della manovra del Como”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il pensiero della Champions League condizionerà Roma e Como. Dopo una sosta così lunga le incognite ci sono, per i giallorossi sarebbe importante già andare a +6 sulla squadra di Fabregas".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il Como è una squadra forte ma non tutti hanno l’esperienza di quelli della Roma. I giallorossi volano sulle ali dell’entusiasmo al di là delle carenze di organico in qualche settore. Non capisco i dubbi su de Roon. È un motore inesauribile a centrocampo".